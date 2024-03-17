نشرة التوك شو.. تفاصيل حريق ستوديو الأهرام وسخرية رامز من باميلا ومرام

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد المخرج خالد يوسف أنه لم يرشح الفنان أحمد العوضي قبل الفنان أحمد فهمي في مسلسل "سره الباتع"، قائلا: “ كله بيقول إن رشحت أحمد العوضي، وكل الحكاية إن كنت قاعد مع تامر مرسي وبنتكلم على فكرة المسلسل وماكنش لسه اتكتب، وكنا بنتكلم على مين من الممثلين فاضي السنة دي”.

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خالد يوسف يكشف حقيقة ترشيح أحمد العوضي لبطولة مسلسل سره الباتع (فيديو)

نسف جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

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جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا فى شرق مدينة خان يونس

كشف المخرج خالد يوسف سبب ابتعاده عن تقديم مشاهد جريئة في فيلم "الإسكندراني"، قائلا: "لأن في تصيد وبيسيبوا العمل كله ويمسكوا في أي حاجة تعمل تريند"، مضيفًا: "أنا عايز الفيلم يتشاف من غير تصيد، والفيلم ماكنش محتاج يكون في مشاهد جريئة".

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خالد يوسف يكشف سر ابتعاده عن المشاهد الجريئة في فيلم الإسكندراني (فيديو)

الفنانة شيرين رضا من برنامج "العرافة" الذي يعرض على قناتي "المحور"، و"النهار"، بعدما قرأت سؤالا في ورقة، رافضة التعليق عليه.

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شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة بعد سؤال قاس (فيديو)

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن تفاصيل تصريحاتها المثيرة للجدل بخصوص الأذان.

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بعد إثارتها للجدل.. شيرين رضا تكشف تفاصيل تصريحات الأذان

أكدت الفنانة شيرين رضا، أنها أضافت للفنان عمرو دياب خلال فترة زواجهما، واهتمت به مثل أي زوجه مصرية، كاشفة سبب الانفصال.

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أكد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن الأوضاع في القطاع تزداد سوءا والمساعدات التي تدخل ليست كافية وغير مجدية.

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مدير الإغاثة بغزة: المساعدات غير كافية والعالم يشاهد الإبادة دون رد فعل

حلت الفنانتان مرام علي وباميلا الكيك ضيفتين في الحلقة السادسة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

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رامز جلال يسخر من اسم باميلا كيك والأخيرة ترد

استشهد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى الخليل

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله أقسم بالتين والزيتون لأنهما شجرتين كانتا تنبتان في أرض فلسطين، كما أقسم بجبل الطور الموجود في سيناء، كما أقسم بالبلد الأمين وهى الحجاز، وكأنك ترسم خطا لنقل النبوة من بنى إسرائيل إلى بلاد الحجاز.

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خالد الجندي: الحلف بالمصحف كذب يمين غموس يستوجب النار

أجاب الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء على سؤال موجه له من امرأة ببرنامج “نور الدين” المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، مفاده : "حكم الدين في عمل المرأة للوشم والتاتو والميكروبيلدنج؟".

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علي جمعة: التاتو مباح فى هذه الحالة فقط

أكد الدكتور أحمد محمد السيد، رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، على ضرورة حفظ الأطعمة والمشروبات في ظل الظروف التي نشهدها، والمنتجات الزراعية تُعرف بكونها موسمية، إذ تظهر في موسم ما بسعر قليل بينما في آخر بسعر غال للغاية، لذلك يضطر المواطنين لحفظ الأطعمة وتخزينها.

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القومي للبحوث: صلاحية حفظ الطعام في الثلاجة تتراوح من 3 أيام لأسبوع

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، بعنوان "رغم نقص الإمدادات.. متطوعون في رفح الفلسطينية يعدون الطعام للنازحين الصائمين"، إذ أن التراحم والتلاحم الفلسطيني يظلان السلاح الأقوى في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، وحصاره المطبق على القطاع.

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متطوعون في رفح الفلسطينية يعدون الطعام للنازحين الصائمين رغم نقص الإمدادات (شاهد)

كشف الدكتور حسن المهدي، خبير الطرق والنقل، أن قطاع النقل حيوي ومهم ويخدم كل مشروعات التنمية المستدامة وبدون نقل وبنية تحتية لن يكون هناك مشروعات زراعية وصناعية وعمرانية.

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كيف يتم تعويض المواطنين بعد نزع أملاكهم للمنفعة العامة (شاهد)

قال الدكتور سمير التقي، الباحث بمعهد الشرق الأوسط للدراسات، إن هناك شرخًا كبيرًا بين الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو، معلقًا: "إننا نقترب من لحظة حاسمة في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية".

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باحث: إسرائيل سترتكب مذبحة قبل إجلاء المدنيين لإجبارهم على التهجير من رفح