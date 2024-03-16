السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدير الإغاثة بغزة: المساعدات غير كافية والعالم يشاهد الإبادة دون رد فعل

الدكتور عائد ياغي،
الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة

أكد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن الأوضاع في القطاع تزداد سوءا والمساعدات التي تدخل ليست كافية وغير مجدية. 

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إفراغ أول سفينة مساعدات في غزة

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مصر تكثف الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي مستمرة وما يزال يمنع إدخال المساعدات عبر معبر رفح ويعرقل دخولها من قِبل الاحتلال. 

وأوضح أن العالم كله يشاهد المآسي التي تحدث في قطاع غزة ولا يحرك ساكنًا ولا يفعل أي شيء لوقف هذا القتل، مؤكدًا أن الوضع في غزة كارثي ويزداد سوءًا يوميا.

وتابع أن ما يحتاجه أهل القطاع لوقف هذا القتل والكارثة الإنسانية هو وقف حرب الإبادة أولًا وثانيًا فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات كلها بدون رقابة أو أي حساب. 

أول سفينةمساعدات في غزة

وأفرغت صباح اليوم السبت حمولة أول سفينة نقلت 200 طن من الأغذية في مدينة غزة تمهيدًا لتوزيعها على السكان المتضورين جوعًا.

ومن المتوقع أن يستأنف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة غدا الأحد في رد مباشر على اقتراح جديد قدمته حركة حماس.

وستركز المحادثات على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة.

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