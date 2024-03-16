نشرة التوك شو.. شيرين رضا تعترف بتعرضها للخيانة الزوجية ومها أحمد تبكي على الهواء

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تحدث الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عن قدرات أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لقيادة المنتخب المصري في أي فترة مقبلة، موضحًا أن ميدو مؤهل لقيادة منتخب مصر بنسبة 100%.

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سيف زاهر: ميدو مؤهل بنسبة 100% لقيادة منتخب مصر



دخلت الفنانة مها أحمد في نوبة بكاء على الهواء بسبب نجلها أحمد الذي يعاني من إعاقة ومدرج ضمن ذوي الهمم بسبب خطأ طبي.

مها أحمد تبكي على الهواء بسبب مرض نجلها: "هو حياتي وجبلي الجنة لحد البيت"



أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن من سمع أذان الفجر وظل في علاقته مع زوجته، أصبح مطالب بالكفارة والقضاء، وهذا يكون على الزوج والزوجة.

سعاد صالح تكشف حكم من سمع أذان الفجر وظل في علاقته مع زوجته



قالت الفنانة شيرين رضا، إن خيانة الرجل تختلف عن خيانة المرأة، معلقة: «لا تفاجئني خيانة الرجل إذا حدثت لأنني واقعية».



قالت الفنانة نجلاء فهمي، إنها تتمنى العمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وبيتر ميمي، والفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنها تقدر جدا الفنان أمير كرارة والعمل مع الاثنين شرف وشيء يسعدها.



نجلاء فهمي: ياسمين صبري لا تصلح للتمثيل وأتمنى العمل مع محمد رمضان(فيديو)

أكد المخرج مجدي أحمد علي، أن مسلسل الحشاشين تعرض للنقد بسبب اللغة التي يتحاور بها الممثلين لذا كان تقديم العمل باللغة المصرية سهلة أو من خلال استخدام اللهجة التي كان يستخدمها نجيب محفوظ

مجدي أحمد علي: مسلسل الحشاشين من الأعمال الدرامية الجيدة (فيديو)



قال محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب، إن المسلسل حقق نجاحا بمعظم البيوت المصرية خلال عرضه بشهر رمضان الحالي.

مؤلف "حق عرب": المسلسل حقق نجاحا في أغلب البيوت المصرية(فيديو)



قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنها فلسطينية من يافا، ،معلقة: "فكرت أزور فلسطين، ولكن مش من حقى، لأن أهلى خرجوا منذ 48 فى مذابح دير ياسين، وهم من المحرومين من حق العودة.

ياسمين رئيس: أنا فلسطينية وحياتي مليانة مأسي (فيديو)



كشفت ليلى عز العرب للمرة الأولى عن رحيل زوجها خلال الأيام الماضية، وعن الآلام التي تقاسيها بعد هذه المحنة الصعبة.

ليلى عز العرب تكشف سبب اخفائها وفاة زوجها



قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الأدب الفارسي والمسؤول عن صياغة رباعيات الخيام بمسلسل الحشاشين، إن عبد الرحيم كمال نفسه وضع مجموعة من رباعيات الخيام في العمل، ولكنه كان معتمدا على الترجمات القديمة، وأنا كان دوري متابعة تلك الرباعيات وإرجاعها لأصولها الفارسية، وإعادة صياغة تلك الترجمات بما يتناسب مع الذوق المصري العام.

إعادتها لأصولها الفارسية.. كواليس رباعيات الخيام في مسلسل الحشاشين (فيديو)

