السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خالد يوسف يكشف سر ابتعاده عن المشاهد الجريئة في فيلم الإسكندراني (فيديو)

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

كشف المخرج خالد يوسف سبب ابتعاده عن تقديم مشاهد جريئة في فيلم "الإسكندراني"، قائلا: "لأن في تصيد وبيسيبوا العمل كله ويمسكوا في أي حاجة تعمل تريند"، مضيفًا: "أنا عايز الفيلم يتشاف من غير تصيد، والفيلم ماكنش محتاج يكون في مشاهد جريئة". 

txt

خالد يوسف يرد على محمود حميدة بعد وصفه بأنه ليس مخرجا (فيديو)

txt

خالد يوسف عن استخدام العامية فى مسلسل الحشاشين:" لم يتحدث الناس الفصحى فى أى عصر

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "حبر سري"، الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أنه يراعي المصنفات والمجتمع خاصة بعد ظهور السوشيال ميديا، مؤكدا أن السوشيال ميديا أصبحت تعبر عن السلطة المجتمعية قائلا: "ممكن تدبح عمل أكثر من الرقابة الرسمية"، مضيفا أنه تجنب التصادم مع الجمهور. 

الرقابة على المصنفات الفنية

وأشار إلى أنه يفكر في مراعاة أن فكرته تسبق المجتمع أم لا؟، ومتصادمة مع تقاليده أم لا؟، مؤكدا أن كل ذلك يجب أن يكون في الحسبان.

وتابع: "ماكناش بنحسبها كده، وكنا بنحسب حسبة الرقابة على المصنفات الفنية اللي هي سلطة الدولة، وكانت أكثر هاجس وبتقد الفن اللي نفسك تقدمه، والجمهور عجبه الفيلم بيدخله ولو ماعجبوش بيقاطعه"، مؤكدا أنه الآن أصبح هناك تعبيرا عن الأعمال الفنية من خلال السوشيال ميديا.

مواد متعلقة

خالد يوسف يرد على محمود حميدة بعد وصفه بأنه ليس مخرجا (فيديو)

شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة بعد سؤال قاس (فيديو)

شيرين رضا: لست نادمة على تصريحات الأذان وأحلام فاضية (فيديو)

شيرين رضا عن طلاقها من عمرو دياب بسبب رائحته: مكنتش بطيقها أثناء الحمل

شيرين رضا تكشف تفاصيل انفصالها عن عمرو دياب (فيديو)

مدير الإغاثة بغزة: المساعدات غير كافية والعالم يشاهد الإبادة دون رد فعل

أستاذ تفسير: الموظف الذي يترك العمل ليصلي السنة آثم (فيديو)

ملفات مهمة تنتظر الرئيس الجديد لحكومة فلسطين (فيديو)
الجريدة الورقية