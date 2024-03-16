السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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القومي للبحوث: صلاحية حفظ الطعام في الثلاجة تتراوح من 3 أيام لأسبوع

حفظ الطعام
حفظ الطعام

أكد الدكتور أحمد محمد السيد، رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، على ضرورة حفظ الأطعمة والمشروبات في ظل الظروف التي نشهدها، والمنتجات الزراعية تُعرف بكونها موسمية، إذ تظهر في موسم ما بسعر قليل بينما في آخر بسعر غال للغاية، لذلك يضطر المواطنين لحفظ الأطعمة وتخزينها.

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وأضاف «السيد»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن يجب حفظ الطعام في جو نظيف خال من الهواء والماء والرطوبة، فوجودهما يسبب نموا للبكتيريا، وبالتالي تلف الأغذية.

حفظ الخضراوات

وتابع، أن كل مادة غذائية لها طريقة حفظ مختلفة، فحفظ الخضراوات يختلف عن الفاكهة وكذلك اللحوم والأسماك، وغيرهم، موضحا: «عند حفظ الخس والجرجير، يجب وضعهم في أكياس مثقبة حتى يستطيع النبات أن يتنفس»، مشيرا إلى أنه يُفضل حفظ الأطعمة في أواني زجاجية شفافية، لتمييز نوعية الطعام.

صلاحية حفظ الطعام 

وأشار رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن صلاحية حفظ الطعام في الثلاجة تتراوح من 3 أيام إلى أسبوع، وتختلف من منتج لآخر، مشيرا إلى أن بعض المنتجات كالكرنب والبنجر تحتاج لوضعها في روق يمتص الرطوبة مُثقب.

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