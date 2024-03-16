السبت 16 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة بعد سؤال قاس (فيديو)

شيرين رضا
شيرين رضا

الفنانة شيرين رضا من برنامج "العرافة" الذي يعرض على قناتي "المحور"، و"النهار"، بعدما قرأت سؤالا في ورقة، رافضة التعليق عليه.

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شيرين رضا: لست نادمة على تصريحات الأذان وأحلام فاضية (فيديو)

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بعد إثارتها للجدل.. شيرين رضا تكشف تفاصيل تصريحات الأذان

ومنحت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة شيرين رضا كارتا به سؤال، وقالت لها إنها مخيرة بين الإجابة أوعدمها، إلا أنّ الأخيرة عندما قرأت السؤال عبّرت عن غضبها الشديد، قائلة: "انا شايفة إن ده كتير أوي، أكيد مش هقرأ السؤال، خلاص كده". 

وانسحبت شيرين على الهواء بسبب هذا السؤال أثناء الحوار، فيما علقت وهبة على ما حدث قائلة: "اختلفت مع الإعداد، لأن السؤال قاسي وشخصي، ورد فعلها طبيعي، وبذلك تنتهي الحلقة".

شيخ العرافين يواجه شيرين رضا

وواجه شيخ العرافين بشأن علاقة ابنتها نور بأبناء طليقها الفنان عمرو دياب، قائلا: "هي زعلانة من إخواتها عشان مبيسألوش عليها، بيروحوا لندن ومبيسألوش عليها ومش بيقابلوها". 

وقالت: "أنت مخرف، هم يعيشون في لندن، هل كل الإخوة أصدقاء؟! لا، هذا أمر لا يحدث، كما أن نور أكبر منهم سنا ولديها حياتها الشخصية، وهم كانوا صغيرين عليها، ولما كبروا مبقوش أصدقاء، لكنهم إخوات". 

وتابعت: "مش كل الإخوة أصدقاء، ونور لا تغضب من إخواتها، معلوماتك خاطئة يا شيخ العرافين، وعندما تريد التصريح بمعلومة يجب أن تراعي الدقة فيها".

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