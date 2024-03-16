بعد إثارتها للجدل.. شيرين رضا تكشف تفاصيل تصريحات الأذان

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن تفاصيل تصريحاتها المثيرة للجدل بخصوص الأذان.

وقالت “رضا” خلال لقائها ببرنامج "العرافة" المذاع عبر فضائية “النهار”، اليوم السبت، إن : "في هذه الواقعة، كنت أسير في شارع صغير بالدقي، ومرة واحدة سمعته واتخضيت لأن الميكروفون كان عالي جدا".

وأضافت : "ساعتها قلت إيه ده؟! حرام الناس اللي ساكنين فوق وحد يكون عيان وأطفال موجودين وأطفال نايمين، المفروض نستنى ونفرح بصوت المؤذنين".

كما تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "لازم يستحملني، وأنا شخص مزاجي وأحب شغلي جدا، وعليه أن يتحمل ذلك".

وتابعت ردا على إطراء بسمة وهبة على نضجها الفني، قائلة: "أول ما طلعت كنت كفتة، ودلوقتي بقيت مركزة وبحب اللي بعمله، لكن أول ما بدأت مكنتش عارفة أنا بعمل ايه وتوقفت عن التمثيل فترة طويلة عشان بنتي كان لازم يبقى عندها أم".

وواصلت رضا : "انفصلت انا ووالدها –عمرو دياب- وهذا ليس بذنبها، ويجب أن يكون لديها شخص من أهلها موجود معها، كانت أمي موجودة وكان لديها مربيتان، ولكن كل ذلك لا يمنع من وجود الأم، شغلنا بياخد الواحد ويروح بيه بالساعات والأيام والشهور، فكان لازم أوقف".

