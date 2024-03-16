جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا فى شرق مدينة خان يونس

نسف جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق آخر، أقر رئيس قسم الصحة النفسية في جيش الاحتلال لوسيان ليئور بأن نحو 1700 جندي خضعوا لعلاج نفسي، معترفا أنه يواجه أكبر مشكلة في الصحة النفسية منذ 1973، وذلك على خلفية عدوانه على غزة.

وأضاف أن نحو 1700 جندي خضعوا للعلاج النفسي، وإن 85% منهم عادوا للخدمة، وأن نحو ألف جندي احتاجوا لعلاجات مكثفة بسبب عوارض الصدمة.

فيما أعلن جيش الاحتلال أن نحو 30 ألف جندي من قواته تواصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية التابع له منذ بداية العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

فيما طرد جيش الاحتلال نحو 200 عسكري من قواته بسبب المشكلات النفسية التي لحقت بهم على خلفية العدوان على غزة.