الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا فى شرق مدينة خان يونس

جيش الاحتلال ينسف
جيش الاحتلال ينسف مدينة بخان يونس

نسف جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

 

txt

الشيخ بن زايد والإمام الأكبر يؤكدان أهمية استمرار الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار فى غزة

txt

من قبرص إلى غزة.. "جينيفر" محملة بالمساعدات تستعد للإبحار

وفي سياق آخر، أقر رئيس قسم الصحة النفسية في جيش الاحتلال لوسيان ليئور بأن نحو 1700 جندي خضعوا لعلاج نفسي، معترفا أنه يواجه أكبر مشكلة في الصحة النفسية منذ 1973، وذلك على خلفية عدوانه على غزة.

وأضاف أن نحو 1700 جندي خضعوا للعلاج النفسي، وإن 85% منهم عادوا للخدمة، وأن نحو ألف جندي احتاجوا لعلاجات مكثفة بسبب عوارض الصدمة.

فيما أعلن جيش الاحتلال أن نحو 30 ألف جندي من قواته تواصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية التابع له منذ بداية العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

فيما طرد جيش الاحتلال نحو 200 عسكري من قواته بسبب المشكلات النفسية التي لحقت بهم على خلفية العدوان على غزة.

الجريدة الورقية