كيف يتم تعويض المواطنين بعد نزع أملاكهم للمنفعة العامة (شاهد)

كشف الدكتور حسن المهدي، خبير الطرق والنقل، أن قطاع النقل حيوي ومهم ويخدم كل مشروعات التنمية المستدامة وبدون نقل وبنية تحتية لن يكون هناك مشروعات زراعية وصناعية وعمرانية.



وتابع خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات النقل انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطن، لافتًا أن الدراسات الهندسية التي تم إجراؤها مع المكاتب الاستشارية العالمية قبل 2011، كانت تنص على أنه في حال عدم التحرك نحو مشاريع النقل السريع فإن القاهرة ستتحول إلى جراج كبير.

الدولة المصرية اهتمت منذ العام 2014 بقطاع النق

وأردف خبير الطرق والنقل، أن الدولة المصرية اهتمت منذ العام 2014 بقطاع النقل بمختلف وسائطه من طرق وموانئ ومناطق لوجيستية وسكك حديدية، مؤكدًا أن المواطنين كانوا لا يأخذون حقهم في التعويضات عند وجود قرار منفعة عامة، ولكن منذ 2014 يتم تعويض المتضررين بشكل عادل بعد حساب قيمة الممتلكات وحسابها من قبل المتخصصين.

تعويض المتضريين من تنفيذ المشروعات

وأشار إلى أن هناك شفافية شديدة من الدولة في تعويض المتضريين من تنفيذ المشروعات، موضحا أنه يتم تدقيق البيانات والمعلومات حول الممتلكات التي يتم نزعها.

