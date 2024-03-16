علي جمعة: التاتو مباح فى هذه الحالة فقط

أجاب الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء على سؤال موجه له من امرأة ببرنامج “نور الدين” المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، مفاده : "حكم الدين في عمل المرأة للوشم والتاتو والميكروبيلدنج؟".

وقال جمعة إن :"هو القضية أن الدم بإجماع الناس المسلمين نجس.. النجاسة دي فبيحصل إيه في التاتو إن التاتو بيعمل فجوة أو ثقب بتصل إلى الدم، فالدم بيملأ هذه الفجوة ويضع فى هذا الدم النجس لون بمادة اسمها التوتيا، وفى منها ألوان كثيرة الأخضر والأزرق والبرتقالي والأحمر وهكذا.. التاتو الصيني كان لونه أحمر.. وبعد كده يرسم فى هذه الثقوب، زى ما رسم وبالتالى التاتو نجس البشرة بتاعتي لأنه فيه الدم النجس وملوش لازمة وهو عجيب الشكل.. ولما يتشال بيتشال بمياه النار".

وتابع: "بيقولوا اخترعوا حاجة متطلعش دم، ويضع فيها التوتيا.. إذا مكنش فيها دم مباحة.. ولو فيها دم يبقى ممنوعة.. والمنع ليس لذاتها.. يبقى نخلينا فى الورع وبلاش يختلط الحلال بالحرام، فهذا ليس حاجة لنا فيها.. والمكياج مباح لأنه تجميل وليس تغييرًا فى خلق الله، وعلى ظاهر البشرة، وليس فى طبقات الجلد ولا يصل إلى الدم، وكذلك الرجال والنساء يضعون الكحل، وهذا نوع من التجميل".