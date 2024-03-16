خالد الجندي: الحلف بالمصحف كذب يمين غموس يستوجب النار

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله أقسم بالتين والزيتون لأنهما شجرتين كانتا تنبتان في أرض فلسطين، كما أقسم بجبل الطور الموجود في سيناء، كما أقسم بالبلد الأمين وهى الحجاز، وكأنك ترسم خطا لنقل النبوة من بنى إسرائيل إلى بلاد الحجاز.

وتابع “ الجندي” خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت،أن هذا الخط يلمح إلي نقل النبوة من بني إسرائيل إلى العرب.

وأشار إلى أن الله يعطى علامة أو برهان لنقل النبوة من الشام إلى الحجاز ، ومن الملاحظ ان الله يقسم بمخلوقاته، واحنا عارفين ان من حلف بغير الله فقد اشرك ولكن الله اقسم بالضحى والسماء وما بناها ونفس وما سواها والشمس".



وواصل الجندي أنه قد أجاز الإمام أحمد بن حنبل بالحلف بالنبى صلى الله عليه وسلم ويرى جواز الحلف بالنبى لأنه أحد شقى الإيمان، ومن أجاز الحلف بالنبى هم الحنابلة فقط وأكدوا أنه لا يعد شركا وقالوا ان الحلف بالمصحف هو حلف بالله لأن النبى مبلغ عن ربه كأنه وحى والحلف بالوحى جائز كأن تقول والمصحف، وهنا لا تقصد المصحف الورق لأنه لا عاقل يقسم ببعض الأوراق، ولكن القسم يكون بكلام الله اى من يحلف بالمصحف كأنما حلف بالله ، ولذلك من حلف بالمصحف كذب لا يستوجب كفارة لأنه يمين غموص يستوجب النار.



