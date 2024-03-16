شيرين رضا تكشف تفاصيل انفصالها عن عمرو دياب (فيديو)

أكدت الفنانة شيرين رضا، أنها أضافت للفنان عمرو دياب خلال فترة زواجهما، واهتمت به مثل أي زوجه مصرية، كاشفة سبب الانفصال.

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "العرافة"، الذي يعرض على قناتي "المحور"، و"النهار"، اليوم السبت: "أكيد كل سيدة بتعمل كده مع زوجها، فالسيدات يفهمن في الموضة وكيف يكون الرجل حسن المظر، ولكن الرجالة بتلبس أي حاجة، طبعا ساعدته في اللبس والألوان".

لم أتشاجر مع عمرو دياب والطلاق كان بالتراضي

وتابعت: "لم أتشاجر مشاجرات كبيرة مع عمرو دياب، قبل الانفصال كانت هناك بعض المشكلات لكننا تحدثنا مع بعضنا واتفقنا على الانفصال، أي أن الانفصال لم يتم بخناقة أو مشكلة، ولكن الانفصال كان على الهادي".