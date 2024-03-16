خالد يوسف يكشف حقيقة ترشيح أحمد العوضي لبطولة مسلسل سره الباتع (فيديو)

أكد المخرج خالد يوسف أنه لم يرشح الفنان أحمد العوضي قبل الفنان أحمد فهمي في مسلسل "سره الباتع"، قائلا: “ كله بيقول إن رشحت أحمد العوضي، وكل الحكاية إن كنت قاعد مع تامر مرسي وبنتكلم على فكرة المسلسل وماكنش لسه اتكتب، وكنا بنتكلم على مين من الممثلين فاضي السنة دي”.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "حبر سري"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم السبت: "قالي أنت بتحب مين؟ قولت أحمد العوضي وفلان وفلان، وقالي العوضي مشغول واللي ممكن مايكنش عنده حاجة فلان وفلان".

وتابع: "من الأشخاص اللي طرحهم كنا بنختار بينهم، وأنا قولت كده واتفهم غلط إن رشحت العوضي وبعدين جبت أحمد فهمي"، مؤكدا أنه لم يراهن على نجومية الفنان وجماهيريته الذي يختاره: "كنت ساعان بجيب ناس بتمثل أول مرة، وحسبتي الدور راكب اللي بختاره ولا لا ودي المعادلة الوحيدة اللي بتحكمني وإنه هو موهوب أد ايه".

خالد يوسف: أنا مش ديكتاتور

وأوضح: "أنا بقعد مع الممثل وبخليه يقول اللي عنده وساعات 90% من اللي بيقوله بشتغل عليه أنا مش ديكتاتور، وماجتش الفرصة إني أتعاون مع السقا أو حلمي أو كريم عبدالعزيز، وأنا اشتغلت 10 سنين وتوقفت بسبب الثورة، ولو أي حد جاب لي ورق كويس هعمله".