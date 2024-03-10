نشرة التوك شو.. خطة شيطانية لتهجير الفلسطينيين ومصر لن تخون القضية

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، نصائح مهمة للصائمين في رمضان، مؤكدًا أنه فرصة لصحة الجسد والقلب معنويًا وعضويًا، والتخلص من الأملاح والدهون والشحوم الزائدة.

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جمال شعبان يحذر: بلاش قطايف وعرق سوس في رمضان (فيديو)

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه لا يتصور أن يكون هناك دولار جمركي، ولكن إذا أردات الحكومة أن تدعم جانب من السلع المستوردة ستدعمها بشكل آخر، ولكن دعما نقديا لمستحقيه عبر وسيلة أخرى دون خلل في سعر الصرف.

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خبير اقتصادي: على الدولة إيقاف مشروعات الفيل الأبيض (فيديو)

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، وجود انفراجة في الأزمة الحالية في الاقتصاد المصري، بعد التدفقات الدولارية الأخيرة.

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أستاذ اقتصاد: الأسعار ستنخفض خلال أيام بعد الإصلاحات النقدية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث عن إجراء بناء أمام سواحل غزة، معلقا أنه أخطر إجراء: "الأمريكان ليس لهم علاقة بتوصيل الطعام للفلسطينيين، وعلاقتهم الأساسية أن تحقق إسرائيل الانتصار والقضاء على المقاومة".

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أحمد موسى يكشف خطة الأمريكان الشيطانية لتهجير أهل غزة (فيديو)

قال اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد اليوم أن معبر رفح مفتوح ولم يُغلق والمساعدات تعبر إلى قطاع غزة دون توقف، خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

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مستشار بالأكاديمية العسكرية: مصر لن تخون القضية الفلسطينية ومعبر رفح مفتوح (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين خلال مشاركتهم في احتجاجات تطالب باستقالة حكومة نتنياهو، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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شرطة إسرائيل تعتقل متظاهرين خلال مطالبتهم باستقالة حكومة نتنياهو

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر عام 2011 واجهت مشكلات عدة، مضيفا: " تغير 3 وزراء مالية في عام واحد، ومظاهرات وتعيينات في المؤسسات ماكنش عندنا فلوس وبنطبع عشان المرتبات، وتحملت القوات المسلحة المسئولية وبعد كده الإخوان وحصل اللي حصل في مصر، ودفعنا تمن الإرهاب".

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أحمد موسى: الإخوان دمروا البلد وكانوا بينفذوا مخطط صهيوني في سيناء (فيديو)

أكدت الدكتورة رشا عبدالله أرملة الشهيد البطل العميد أحمد عبدالمحسن، سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسم زوجها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد اليوم السبت.

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أرملة الشهيد أحمد عبدالمحسن بعد تكريم السيسي: سعادتي لا توصف (فيديو)

كشف فيديو نشرته قناة "العربية" الأضرار الحقيقية الناتجة عن صواريخ حوثية استهدفت السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر.

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لقطات جديدة تكشف حجم أضرار السفينة روبيمار (فيديو)

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن رجال الأعمال يساهمون في التنمية بالمحافظة، طالما يثقون بك، فإنهم يمنحوك أي شيء تطلبه، متابعا: "فعندما طلبت من رئيس البنك الزراعي حضور إحدى الفعاليات كان موجودا، وكذلك رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ورئيس هيئة البريد".

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محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية آمنة في العالم

روى رئيس جمعية مجاهدي سيناء، الشيخ عبدالله جهامة، ذكرياته عن حرب يونيو 1967، ودور رجال القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن الوطن وعطائهم السخي.

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رئيس جمعية مجاهدي سيناء يكشف دور الجيش للدفاع عن الوطن بحرب 1967

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين بالضفة الغربية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

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“وفا”: قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين بالضفة الغربية

قال حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إنّ مصر تعتبر من أكبر الدول المُنتجة لطاقات الرياح في القارة الأفريقية، ولديها إمكانية لإنتاج ما يعادل 300 ألف ميجا وات من الطاقة، وهذا يمثل 5 أضعاف ما يُنتج الأن.

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أستاذ هندسة طاقة: مصر من أكبر الدول المُنتجة لطاقات الرياح بإفريقيا