أحمد موسى: الإخوان دمروا البلد وكانوا بينفذوا مخطط صهيوني في سيناء (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر عام 2011 واجهت مشكلات عدة، مضيفا: " تغير 3 وزراء مالية في عام واحد، ومظاهرات وتعيينات في المؤسسات ماكنش عندنا فلوس وبنطبع عشان المرتبات، وتحملت القوات المسلحة المسئولية وبعد كده الإخوان وحصل اللي حصل في مصر، ودفعنا تمن الإرهاب".

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن مصر دفعت ثمنا غاليا من تضحيات أبنائها لمواجهة إرهاب الإخوان.

وتابع أحمد موسى: "الإخوان دمروا في البلد عشان الحكم، وكان هدفهم الأساسي إن سيناء ماتبقاش معانا، وكانوا بينفذوا مخطط صهيوني مش إخواني".

أحمد موسى: الدولة لا تفرط في دم الشهداء

وأشار إلى أن الدولة لا تفرط في دم الشهداء، ونتحمل تكلفة كبيرة كل شيء ليصبح لدينا دولة مستقرة، مضيفا: "كل شيء بثمن"