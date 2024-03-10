الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير اقتصادي: على الدولة إيقاف مشروعات الفيل الأبيض (فيديو)

مشروعات الفيل الأبيض
مشروعات الفيل الأبيض

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه لا يتصور أن يكون هناك دولار جمركي، ولكن إذا أردات الحكومة أن تدعم جانب من السلع المستوردة ستدعمها بشكل آخر، ولكن دعما نقديا لمستحقيه عبر وسيلة أخرى دون خلل في سعر الصرف. 

txt

أستاذ اقتصاد: الأسعار ستنخفض خلال أيام بعد الإصلاحات النقدية (فيديو)

txt

أستاذة اقتصاد: تغيير سعر الصرف قرار مهم ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن هناك عاملان سلبي وإيجابي للضغط على الأسعار، قائلا: “لما أحرك الأسعار اللي كنت بستوردها بس بستوردها شحيحة جدا، حينما يتوافر الدولار كنت بستوردها بـ30 و31 هتبقى 45 و48 هتبقى أغلى كتير”.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك عنصرا آخر سيساعد على انخفاض الأسعار وسيكون هناك سوق تنافسي وسيزيد المعروض من السلع، مثل السكر وهو سلعة ضرورية وتستورد بسعر منخفض لكنها كانت غير متوفرة ووجدناها في السوق السوداء بسعر كبير بسبب الشُح. 

الاقتصاد ينتعش بعد توافر الدولار

وأوضح أنه عند توفير العملة الصعبة في البنوك وتدبيرها سينتج عنه الإفراج على السلع في الموانئ، وإذا كان الفرق غير صالح للمستهلك فيجب تدخل الدولة خصوصا في السلع التي تؤثر تأثيرا مباشرا، منوها أنه يجب على الدولة أن تتحمل مجموعة سلعية بالكامل، مضيفا أن السياسة المالية مطالبة بالتقشف بتقليل الإنفاق الاستثماري، ويجب أن تتوقف مشروعات الفيل الأبيض.

مصطلح الفيل الأبيض الاقتصادي

والفيل الأبيض مصطلح اقتصادي يُطلق على المشاريع الاستثمارية التي لها أصول باهظة التكلفة مثل تكلفة التنفيذ والتشغيل على الرغم من أنها عديمة الربحية أو منخفضة الربحية.

مواد متعلقة

روسيا كادت تستخدم الأسلحة النووية ضد أوكرانيا (فيديو)

أستاذ اقتصاد: الأسعار ستنخفض خلال أيام بعد الإصلاحات النقدية (فيديو)

أحمد موسى يكشف خطة الأمريكان الشيطانية لتهجير أهل غزة (فيديو)

مستشار بالأكاديمية العسكرية: مصر لن تخون القضية الفلسطينية ومعبر رفح مفتوح (فيديو)

قصواء الخلالي: وجود 9 ملايين ضيف في مصر عبء ويجب تقنين أوضاعهم

أحمد موسى: الإخوان دمروا البلد وكانوا بينفذوا مخطط صهيوني في سيناء (فيديو)

لقطات جديدة تكشف حجم أضرار السفينة روبيمار (فيديو)

أرملة الشهيد أحمد عبدالمحسن بعد تكريم السيسي: سعادتي لا توصف (فيديو)
الجريدة الورقية