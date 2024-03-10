خبير اقتصادي: على الدولة إيقاف مشروعات الفيل الأبيض (فيديو)

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه لا يتصور أن يكون هناك دولار جمركي، ولكن إذا أردات الحكومة أن تدعم جانب من السلع المستوردة ستدعمها بشكل آخر، ولكن دعما نقديا لمستحقيه عبر وسيلة أخرى دون خلل في سعر الصرف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن هناك عاملان سلبي وإيجابي للضغط على الأسعار، قائلا: “لما أحرك الأسعار اللي كنت بستوردها بس بستوردها شحيحة جدا، حينما يتوافر الدولار كنت بستوردها بـ30 و31 هتبقى 45 و48 هتبقى أغلى كتير”.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك عنصرا آخر سيساعد على انخفاض الأسعار وسيكون هناك سوق تنافسي وسيزيد المعروض من السلع، مثل السكر وهو سلعة ضرورية وتستورد بسعر منخفض لكنها كانت غير متوفرة ووجدناها في السوق السوداء بسعر كبير بسبب الشُح.

الاقتصاد ينتعش بعد توافر الدولار

وأوضح أنه عند توفير العملة الصعبة في البنوك وتدبيرها سينتج عنه الإفراج على السلع في الموانئ، وإذا كان الفرق غير صالح للمستهلك فيجب تدخل الدولة خصوصا في السلع التي تؤثر تأثيرا مباشرا، منوها أنه يجب على الدولة أن تتحمل مجموعة سلعية بالكامل، مضيفا أن السياسة المالية مطالبة بالتقشف بتقليل الإنفاق الاستثماري، ويجب أن تتوقف مشروعات الفيل الأبيض.

مصطلح الفيل الأبيض الاقتصادي

والفيل الأبيض مصطلح اقتصادي يُطلق على المشاريع الاستثمارية التي لها أصول باهظة التكلفة مثل تكلفة التنفيذ والتشغيل على الرغم من أنها عديمة الربحية أو منخفضة الربحية.