السبت 09 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية آمنة في العالم

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن رجال الأعمال يساهمون في التنمية بالمحافظة، طالما يثقون بك، فإنهم يمنحوك أي شيء تطلبه، متابعا: "فعندما طلبت من رئيس البنك الزراعي حضور إحدى الفعاليات كان موجودا، وكذلك رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ورئيس هيئة البريد".


وأضاف “فودة”، في حواره عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم تنظيم احتفالية في مدينة طابا لجذب السياح إليها، هي مدينة رائعة وآمنة للغاية، والإعلام ركز على هذه الرسالة أمس.

 

وتابع محافظ جنوب سيناء، “انهينا فعاليات هذا الحفل الوطني في تمام الساعة العاشرة مساءً، وأبناء المحافظة أحيوا الحفل مثل كورال نويبع وكورال طابا وكورال شرم الشيخ مع عشاء بسيط في حضور رجال أعمال، ونؤكد على أن كل مقاصدنا السياحية في سيناء آمنة.. لدينا أيضا في المحافظة أحسن مدينة سياحية آمنة في العالم وهو مدينة شرم الشيخ".

وأوضح أنه يجب أن نتوقف أمام أن شرم الشيخ هي مدينة سياحية آمنة، ويجب أن يسلط الإعلام الضوء عليه بشكل أكبر مما يحدث الآن، فقد حصلت على هذا اللقب ويجب الترويج له. 
 

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