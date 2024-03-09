أحمد موسى يكشف خطة الأمريكان الشيطانية لتهجير أهل غزة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث عن إجراء بناء أمام سواحل غزة، معلقا أنه أخطر إجراء: "الأمريكان ليس لهم علاقة بتوصيل الطعام للفلسطينيين، وعلاقتهم الأساسية أن تحقق إسرائيل الانتصار والقضاء على المقاومة".

وكشف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الأمريكان يريدون إنشاء ميناء أمام سواحل غزة لتوصيل المساعدات الغذائية للغزاويين، مضيفا: "طب هما الأمريكان مش قادرين يقولوا لنتينياهو الشاحنات موجودة بره، وهو عمال يضربها ويمنع دخولها، لكنهم قادرين يعملوا كده بس مش عايزين، وهما مش عايزين خير للشعب الفلسطيني".

قبرص بديل سيناء لتهجير أهل غزة

وأوضح أن الميناء سيصل إليها سفن مساعدات من قبرص وسيتم تفتيشها من قبل جيش الاحتلال في قبرص، وسيتم مرافقة هذه السفن من قبل فرقطات عسكرية إسرائيلية تراقب سفن المساعدات إلى سواحل غزة، مؤكدا أنه سيرسل سفن حربية أمريكية أمام سواحل غزة، مضيفا أن هذه الخطة طلبتها إسرائيل من قبرص في شهر نوفمبر الماضي.

وأكد أن بديل تهجير الفلسطينيين إلى سيناء هي قبرص وترحيلهم على السفن من خلال ممر بحري.