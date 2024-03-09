لقطات جديدة تكشف حجم أضرار السفينة روبيمار (فيديو)

كشف فيديو نشرته قناة "العربية" الأضرار الحقيقية الناتجة عن صواريخ حوثية استهدفت السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر.

وأظهرت الصور تسرب كميات كبيرة من المياه في غرفة محركات السفينة وعنابرها، نتيجة صاروخ حوثي سقط بالقرب من خزان الوقود، واستهدف الصارخ الآخر مؤخرة السفينة.

22 ألف طن من السماد في السفينة

وأشارت المعلومات إلى أن السفينة كانت تحمل 22 ألف طن من السماد، وغرقت بالبضاعة لكن أُنقذ الطاقم المكون من 24 فردا، وهو 11 سوريا و6 مصريين و3 هنود و4 فلبينيين.

وقال القبطان سامر حجازي، قائد سفينة "روبيمار": "إن السفينة استهدفت من صاروخين إصابة مباشرة، وأصيب خزان الوقود وعنبر 5، ودخل مياه بالمكنة بالكامل، هما بيقولوا استهدفناها عشان مركب بريطاني وكلام ليس له أساس من الصحة".

وكان طاقم سفينة "روبيمار" محظوظا مقارنة بطاقم سفينة "تروكونفيدينس" التي شهدت مقتل بحارة مدنيين للمرة الأولى منذ بدء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ويتعلق الأمر بفلبينيين اثنين وفيتنامي واحد، فيما نشرت قوات البحرية الهندية صورا لعملية إنقاذ باقي طاقم السفينة التي تجرفها الأمواج.