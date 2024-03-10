الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ اقتصاد: الأسعار ستنخفض خلال أيام بعد الإصلاحات النقدية (فيديو)

أسعار السلع
أسعار السلع

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، وجود انفراجة في الأزمة الحالية في الاقتصاد المصري، بعد التدفقات الدولارية الأخيرة.

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اقرأ غدا بالوفد.. موديز تغير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية

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خبير: تغيير مؤسسة موديز نظرتها لمستقبل الاقتصاد من سلبية إلى إيجابية أمر متوقع

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء”، الذي يعرض على قناة “سي بي سي” السبت، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في أسعار السلع بفعل الإصلاحات النقدية والمالية.

 وأشار إلى أن الأسعار خلال شهر رمضان، لن ترتفع، وإما ستثبت أو تقل، لافتًا إلى أن الإصلاح المتعلق بالصناعة والتجارة، سوف يستغرق وقتا، مضيفًا أن حلول الجانب النقدي بدأ يتضح، وسعر الدولار سينخفض عن الـ50 جنيها.

رفع الفائدة 6%


رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم في اجتماع استثنائي اليوم سعر الفائدة 6%.

وقد تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. 

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك 

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