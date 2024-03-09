نشرة التوك شو..سر غضب شيح الأزهر من الإعلام وأصداء فوز الأهلي بالكأس

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

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أكد الإعلامي جمال عنايت، أنه طالب منذ شهرين أو أكثر برحيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأنها استنفذت غرضها، إلا أن كل الأحداث المتعاقبة والمتتالية بعد ذلك تشير إلى هذا الاتجاه.

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انقسامات وخلافات واضحة داخل حكومة نتنياهو



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب الفلسطيني لا زال صامدا، ضد حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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مصطفى بكري: التاريخ سيذكر من تقاعس وتآمر على نصرة الشعب الفلسطيني (فيديو)



كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن كواليس حوار له مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عبر فيه شيح الأزهر عن غضبه من الإعلام.

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كرم جبر يكشف سر غضب شيح الأزهر من الإعلام (فيديو)



قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تسعى لحفض الأسعار للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

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خبير اقتصادي: الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع (فيديو)





أكد حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية،أن أسعار بعض السلع في الاسواق المصرية، تراجعت ومنها البن.

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شعبة البن تكشف تفاصيل انخفاض الأسعار (فيديو)



قالت هناء رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، تعليقا على الانتهاء من ترميم تلاوات جدها: ""رحلة ترميم تلاوات الشيخ محمد رفعت طويلة تمتد لأكثر من 20 عاما".

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حفيدة الشيخ محمد رفعت تكشف كواليس ترميم تلاوات "قيثارة السماء" (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب،على فوز الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر على حساب الزمالك، قائلا: " قاعد لوحدي فاي لاستاد أبكي كنت حاسس أن النصر جاي، قلبي يقطر دما، ارفع راسك فوق إنت زملكاوي".

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حلت الفنانة والراقصة فيفي عبده ضيفة على الإذاعية والإعلامية فاطمة مصطفى في برنامجها “الراديو بيضحك”، والذي يبث على راديو 9090.

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كنت بعمل 135 ألف جنيه في الليلة.. فيفي عبده: الإقبال على عروضي كانت قياسية



أبدى علاء عبد الرحمن، معاون وزير المالية لشؤون العلاقات الدولية، ارتياحه نتيجة إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.

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المالية: إعلان موديز يدعم جهود جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر (فيديو)

