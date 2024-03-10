الأحد 10 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جمال شعبان يحذر: بلاش قطايف وعرق سوس في رمضان (فيديو)

قطايف
قطايف

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، نصائح مهمة للصائمين في رمضان، مؤكدًا أنه فرصة لصحة الجسد والقلب معنويًا وعضويًا، والتخلص من الأملاح والدهون والشحوم الزائدة.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء”، الذي يعرض على قناة “سي بي سي” السبت: "ماينفعش رمضان يخلص وأكون زايد في الوزن أكتر من الأول ولو وزنك زاد بعد رمضان يبقى انت ماصومتش صح".

وأوضح أن الأهم والأنبل هو تعلم التقوى وليس الإحساس بالجوع والعطش، موضحا أن سبب المشكلات الصحية تكون في بعض الأحيان المشكلات النفسية لذلك شعاري الدائم ماتزعلوش وماتخافوش وماتنفسنوش".

 ونصح بعدم استهلاك الطعام في رمضان أكثر من الشهور الأخرى، وضرورة الاهتمام بالوجبات الخفيفة والسلطات، مؤكدًا: “يجب على المواطنين وزن أنفسهم قبل رمضان وبعده وفي حالة كان هناك زيادة في الوزن فأن الصيام لم يكن بالشكل الصحيح”.

استبدل التمر بالكنافة

وأكد شعبان، أن التمر يجب أن يكون هو الكنافة الرمضانية، إذ أنه من المواد التي تحافظ على سلامة القلب، ويجب استبدال الحلويات الرمضانية وعلى رأسها الكنافة القطايف به.

وناشد بتناول وجبة السحور لأن الاكتفاء بوجبة واحدة يرفع الكوليسترول الضار، متابعا:"بلاش مشروبات غازية وعرق سوس، والأفضل استبدالهم بمشروبات طبيعية".

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