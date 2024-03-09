أستاذ هندسة طاقة: مصر من أكبر الدول المُنتجة لطاقات الرياح بإفريقيا

قال حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إنّ مصر تعتبر من أكبر الدول المُنتجة لطاقات الرياح في القارة الأفريقية، ولديها إمكانية لإنتاج ما يعادل 300 ألف ميجا وات من الطاقة، وهذا يمثل 5 أضعاف ما يُنتج الأن.

مصر تنتج الأن 2000 ميجا وات من الطاقة النووية

وأضاف «حافظ » خلال مداخل ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تنتج الأن 2000 ميجا وات من الطاقة النووية، لافتا أنه هناك عقد وقع بـ 10000 ميجا وات بيتم من خلال قياسات في منطقة غرب سوهاج، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات يتم تنفيذها الأن بقدرة تصل إلى 3000 ميجا وات.

تطبيق استراتيجية مصر 2040 بالوصول إلى 64% من الطاقات المتجدة

وتابع، أنّ هذا التحرك لتطبيق استراتيجية مصر 2040 بالوصول إلى 64% من الطاقات المتجدة، مضيفا أن المحطة الضبعة النووية تتكون من مجموعة من الأجزاء المتراكمة حتى الوصول إلى إكمال المحطة، وهناك أجزاء من جسم المحطة، ضخمة وصعبة التصنيع والنقل، ومن ضمنها الوعاء الداخلي الخاص بالمُفاعل.

وأوضح، أنّ الدولة المصرية تتحرك وفق جدول زمني التنفيذ لتشغيل المحطة النووية بالضبعة، ومن المقرر الإنتهاء من الوحدة الأولى للمفاعل بنهاية عام 2028 والإنتهاء من الوحدة الثانية والثالثة عام 2029 والرابعة عام 2030 .