“وفا”: قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين بالضفة الغربية

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين بالضفة الغربية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

تحركات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات والقرى القريبة من مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” نقلا عن مراسلها.

الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من مهاجمة رفح

وفي سياق آخر، صرح المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في غزة، أجيت سونغا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، أن "جرائم ضد الإنسانية يمكن أن تُرتكب إذا هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وحسب سبوتنيك، أضاف سونغا: "عندما نتحدث عن الجرائم البشعة التي يمكن أن ترتكب والتي ارتكبت في غزة، فإننا نعني على وجه الخصوص الجرائم ضد الإنسانية، وأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهذا لا ينبغي أن يحدث".