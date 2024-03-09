السبت 09 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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“وفا”: قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين بالضفة الغربية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

تحركات الاحتلال الإسرائيلي

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اليمن يدين التصريحات الإسرائيلية بشأن استخدام السلاح النووي في قطاع غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات والقرى القريبة من مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” نقلا عن مراسلها.

 

الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من مهاجمة رفح

 

وفي سياق آخر، صرح المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في غزة، أجيت سونغا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، أن "جرائم ضد الإنسانية يمكن أن تُرتكب إذا هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وحسب سبوتنيك، أضاف سونغا: "عندما نتحدث عن الجرائم البشعة التي يمكن أن ترتكب والتي ارتكبت في غزة، فإننا نعني على وجه الخصوص الجرائم ضد الإنسانية، وأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهذا لا ينبغي أن يحدث".

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