أرملة الشهيد أحمد عبدالمحسن بعد تكريم السيسي: سعادتي لا توصف (فيديو)

أكدت الدكتورة رشا عبدالله أرملة الشهيد البطل العميد أحمد عبدالمحسن، سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسم زوجها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد اليوم السبت.

وقالت خلال لقاء مع برنامج "الخلاصة"، الذي يعرض على قناة "المحور": "ابني محمد تحدث عن والده أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعوري لا يوصف، أنا سعيدة بابني وأنه قوي وفخور بوالده، لكني شعرت أيضا بالحزن على حياتي".

وتابعت: "لديّ محمد وهو أصغر أبنائي، ومؤمن وملك، وأي زوجة ضابط تواجه تحديات منذ بداية الزواج، وعندما كان على قيد الحياة كانت حياتنا صعبة جدا، فقد كنت أمارس دور الأب والأم وأتخذ القرارات بمفردي في ظل غيابه، كما عشت حياة صعبة في القلق، عشت فترة كبيرة من حياتي أتابع شريط الاخبار عن كثب".

احتفال مصر بيوم الشهيد

تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.