السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أرملة الشهيد أحمد عبدالمحسن بعد تكريم السيسي: سعادتي لا توصف (فيديو)

الدكتورة رشا عبدالله
الدكتورة رشا عبدالله أرملة الشهيد العميد أحمد عبدالمحسن

أكدت الدكتورة رشا عبدالله أرملة الشهيد البطل العميد أحمد عبدالمحسن، سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسم زوجها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد اليوم السبت. 

txt

تامر عاشور عن احتفالية يوم الشهيد: "وسام على صدري طول العمر"

txt

برلماني: السيسي وجه رسائل هامة في يوم الشهيد ومصر لن تنسى الذين ضحوا من أجلها

وقالت خلال لقاء مع برنامج "الخلاصة"، الذي يعرض على قناة "المحور": "ابني محمد تحدث عن والده أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعوري لا يوصف، أنا سعيدة بابني وأنه قوي وفخور بوالده، لكني شعرت أيضا بالحزن على حياتي". 

وتابعت: "لديّ محمد وهو أصغر أبنائي، ومؤمن وملك، وأي زوجة ضابط تواجه تحديات منذ بداية الزواج، وعندما كان على قيد الحياة كانت حياتنا صعبة جدا، فقد كنت أمارس دور الأب والأم وأتخذ القرارات بمفردي في ظل غيابه، كما عشت حياة صعبة في القلق، عشت فترة كبيرة من حياتي أتابع شريط الاخبار عن كثب". 

احتفال مصر بيوم الشهيد

تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.

 

مواد متعلقة

رئيس جمعية مجاهدي سيناء يكشف دور الجيش للدفاع عن الوطن بحرب 1967

التصعيد مستمر في البحر الأحمر بعد غرق سفينة ومقتل 3 من طاقهما

الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى (فيديو)

أونروا: الوضع الإنسانى فى غزة كارثي والمجاعة تزداد يوميًا (فيديو)

زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي بايدن بطلها لقاح كورونا (فيديو)

الناجي المعين يحكم أمريكا إذا قُتل الرئيس ووزراء حكومته في هجوم (فيديو)

ماسك يتسبب في أزمة جديدة بعالم الذكاء الاصطناعي (فيديو)

السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)
الجريدة الورقية