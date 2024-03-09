رئيس جمعية مجاهدي سيناء يكشف دور الجيش للدفاع عن الوطن بحرب 1967

روى رئيس جمعية مجاهدي سيناء، الشيخ عبدالله جهامة، ذكرياته عن حرب يونيو 1967، ودور رجال القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن الوطن وعطائهم السخي.

وقال خلال الفيلم التسجيلي “ويبقى الأثر”، الذي عرضته قناة “إكسترا نيوز”: “حقيقة، حرب يونيو كانت قاسية للغاية لولا دور رجال القوات المسلحة ودفاعهم عن الأرض”، موضحًا أن حرب 1967 خلقت مرارة لدى المصريين كما خلفت شعورا بالغل وضرورة أخذ الثأر من أجل أن تعود سيناء إلى أحضان مصر.

سيناء كتاب مفتوح لرجال القوات المسلحة

وأوضح أن شيخ المجاهدين الراحل حسن خلف ورفاقه المدنيين والعسكريين، وهو رئيس جمعية مجاهدي سيناء الذي عاش بين عامي 1948- 2022، كان لهم دوراً في جعل سيناء كتاب مفتوح أمام القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب للحرب، بفضل جهدهم الكبير، ورجال القوات المسلحة نفذوا عمليات قاسية ضد العدو الإسرائيلي.

وعرض خلال فيلم “ويبقى الأثر”، مقطعا لشيخ المجاهدين حسن خلف، وهو يقول: “من أول يوم انتشرت فيه القوات المسلحة على غرب قناة السويس بدأ أبناء سيناء في جمع المعلومات التي ساعدت القيادة في اتخاذ قرار الحرب”.