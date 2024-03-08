نشرة التوك شو.. روشتة لمرضى السكري في رمضان والأسعار ستنخفض

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أعرب الداعية مصطفى حسني، عن اعتزازه برحلته التي بدأت من اندفاع الشباب إلى الهداية، وأوقات فيها جهل ورغبة غير متفقة مع قدر العلم الذي يملكه.

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مصطفى حسني يروي رحلته من اندفاع الشباب إلى الهداية (فيديو)

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، إن 9 مارس من أجمل أيام مصر احتفالا بيوم الشهيد، مضيفا أن هذا اليوم هو يوم استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال حرب الاستنزاف على الخط الأول.

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سمير فرج يكشف تفاصيل استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض على الخط الأول (فيديو)

قال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي روجز بايلز، إن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب أصبح أقوى رغم تزايد لوائح الاتهام ضده.

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عضو الحزب الجمهوري: ترامب أصبح أقوى وانسحاب نيكي هيلي تأخر (فيديو)

كشف الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، عن نصائح مهمة لمرضى السكر خلال صيام رمضان.

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طبيب يقدم روشتة لمرضى السكر خلال رمضان ويحذر هذه الفئة من الصيام.. فيديو

أكد المسشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، أن الدولة بدأت بصورة فورية الإفراج عن السلع الأساسية، والتي تتمثل في السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وذلك بناء على توجهيات الرئيس السيسي.

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الحكومة: الأسعار ستنخفض بعد الإفراج الجمركي عن السلع (فيديو)

كشفت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أهمية قرارات البنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس.

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خبيرة مصرفية تكشف أهمية قرارات البنك المركزي في كبح التضخم (فيديو)

أكد نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، أن قرارت البنك المركزي تلقت ردود فعل إيجابية على صعيد المستثمرين الأجانب، موضحة أنه يوجد خطة واضحة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والفترة المقبلة ستشهد انفراجات كبيرة.

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المالية: فرص الإنتاج والتصدير ستزيد بعد الحزمة الاقتصادية والقادم أفضل

وجه مصطفى بكري رسالة شديدة اللهجة ردًا على تصريحات محلل قناة الجزيرة فايز الدويري ضد مصر وانتقاصه من الحروب التي خاضتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن كمية المساعدات التي أدخلتها إلى غزة.

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أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن لندن تبحث كل السبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ دخل القطاع في الشهر السادس من الحرب.

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بريطانيا: يجب إدخال 500 شاحنة يوميًا لغزة لتجنب المجاعة والأمراض (فيديو)

علق د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والمزمع إقامتها، غدا الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض في نهاية موسم الرياض.

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د. وجدي زين الدين: قمة الأهلي والزمالك بالرياض تزيد الألفة بين مصر والسعودية

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يفكر بطريقة مختلفة ويود إطالة أمد الحرب في غزة من أجل تجنب الوقوف أمام القضاء.

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د. وجدي زين الدين: تعامل أمريكا مع أزمة غزة “شيزوفرينيا” تناقض أرض الواقع

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن التحالف الدولي لإسقاط المساعدات فوق قطاع غزة والذي يضم مصر والأردن والإمارات وأمريكا وبلجيكا وهولندا أكبر رد على الأكاذيب والشائعات التي أطلقتها دولة الاحتلال حول إغلاق مصر معبر رفح في وجه إدخال المعونات.

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د. وجدي زين الدين: إسقاط المساعدات فوق غزة أقوى رد على أكاذيب إسرائيل عن مصر

أعلنت حكومة إسبانيا تخصيص 20 مليون يورو لدعم وكالة أونروا ، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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أسبانيا تخصص 20 مليون يورو لدعم وكالة أونروا

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إقامة الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية يعد احتكاك بمصر وسيخلق إشكالية كبيرة قد تتسبب في توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل.

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مختار غباشي: هجوم الاحتلال على رفح يعتبر احتكاكا بمصر وسيفجر الأوضاع (فيديو)

وصف د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، قرار البنك المركزي بتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية بالحدث الأبرز والأكثر أهمية خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بفضل حكمتها وتخطيطها وقدرتها كتبت شهادة وفاة للسوق السوداء.

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د. وجدي زين الدين: قرارات البنك المركزي كتبت شهادة الوفاة للسوق السوداء (فيديو)