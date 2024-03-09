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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مستشار بالأكاديمية العسكرية: مصر لن تخون القضية الفلسطينية ومعبر رفح مفتوح (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

قال اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد اليوم أن معبر رفح مفتوح ولم يُغلق والمساعدات تعبر إلى قطاع غزة دون توقف، خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.  

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء”، الذي يعرض على قناة “سي بي سي” اليوم السبت، أن رسائل الدولة المصرية كانت واضحة وكاشفة، مشيرا إلى إصرار الدولة على دخول المساعدات لغزة رغم إرادة الجانب الإسرائيلي في عرقلة دخولها.

 وأوضح أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية حريصة على الدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، لذلك يوجد استمرار لفتح معبر رفح على مدار اليوم وطوال أيام الاسبوع، وذلك انطلاقا من القومية العربية والدور المصري الثقيل تجاه أهلنا.

رسالة السيسي في يوم الشهداء

 وذكر أن الرئيس السيسي  بعث رسالة بأن مصر لن تخون مهما حدث، متابعًا: “اننا كان من الممكن ان نستوعب اعداد اللاجئين الفلسطينيين ولكن سيكون هذا على حساب القضية الفلسطينية، والتفريط في أرواحهم”. 

وأشار إلى أن دلالة الاحتفاء السنوي بيوم الشهيد هو التأكيد على تقدير الدولة المصرية لأبنائها مهما كانت التحديات، فهو تجسيد للواء والانتماء.

 ولفت غلى أن مصر تعرضت لأزمات كبيرة جدا، منوها ان الدولة جرى انتشالها من براثن الانهيار ثم خاضت مرحلة التنمية للجمهورية الجديدة.

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