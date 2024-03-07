الخميس 07 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: إسقاط المساعدات فوق غزة أقوى رد على أكاذيب إسرائيل عن مصر

د. وجدي زين الدين،
د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن التحالف الدولي لإسقاط المساعدات فوق قطاع غزة والذي يضم مصر والأردن والإمارات وأمريكا وبلجيكا وهولندا أكبر رد على الأكاذيب والشائعات التي أطلقتها دولة الاحتلال حول إغلاق مصر معبر رفح في وجه إدخال المعونات.

وقال زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن مصر والأردن بدأتا الإنزال الجوي للمساعدات بسبب اليأس من دخول الشاحنات إلى شمال غزة المنكوب والذي تسيطر عليه آليات الحرب الإسرائيلية.

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وأشار إلى أن مصر تقوم بمجهود شاق ومضني سواء من خلال المفاوضات أو إدخال المساعدات من أجل وقف الحرب الإسرائيلية، لافتًا إلى أن المفاوض المصري ذكي وشجاع ويحمل القضية الفلسطينية على عاتقه ولديه مطالب ثابتة حول إقامة دولة فلسطينية على حدود 5 يونيو 1967.

 

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