طبيب يقدم روشتة لمرضى السكر خلال رمضان ويحذر هذه الفئة من الصيام.. فيديو

كشف الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، عن نصائح مهمة لمرضى السكر خلال صيام رمضان.

وأكد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن الصيام تقوى وشفاء من الأمراض، مشيرا إلى أن مرض السكر مرض خبيث ليس له أعراض، موضحًا أن السكر يسبب السكتة الدماغية وتجلط الشرايين والفشل الكلوي.

وأشار إلى أن مريض السكر الذي يتلقى الأنسولين لا يجوز له الصيام، فالصيام لمريض السكر الذي يتلقى الأنسولين بمثابة دفع النفس إلى الموت، ذاكرا أن هناك حوالي 70-80 نوعًا مختلفًا من أدوية السكري: جميع أدوية السكري فعالة، ولا يوجد دليل على الإطلاق على ضعف أي نوع من أدوية السكري.

وطالب مرضى السكري الذين يصومون أن يستشيروا الطبيب قبل شهر رمضان ليقرر ما إذا كان عليهم الصيام أم لا"، مشيرا إلى أن أحد شروط الصيام هو تنظيم مستويات السكر في جسم الإنسان، محذرا من إهمال العلاج خلال شهر الصيام.

عرضة للخطر

وشدد على أهمية ضبط مستويات السكر أثناء الصيام، قائلا إن ارتفاع مستويات السكر قد يؤدي إلى أمراض قاتلة مثل السكتة الدماغية، وانخفاضها قد يؤدي إلى الوفاة.

وقال إن انخفاض السكر أثناء الصيام أمر خطير، وبمجرد انخفاض السكر يجب على الصائم أن يشرب لتجنبه، ونصح بشرب كوب من "الماء السكري" في هذا الوقت.

وأوضح أن أعراض انخفاض السكر في الدم تشمل التعرق والرعشة والتوهان والتسمم، وأشار إلى أن العديد من مرضى السكري، خاصة مرضى السكري من النوع الثاني، قادرون على الصيام.

وأشار إلى أهمية المراقبة المستمرة لمستويات السكر، خاصةً خلال فترة الصيام، للوقاية من حالات الطوارئ أثناء الصيام، قائلاً: "إذا كانت قراءة السكر أقل من 100 أو أعلى من 250، فلا تصوموا واستشيروا الطبيب".

تناول الحلويات

وأكد أهمية التعامل مع المرضى باحترام، لأن صحتهم ثمينة للغاية، مشيرا إلى أهمية إجراء فحوصات دورية لفحص مستويات السكر لدى الشخص، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لسن الصيام هو 10-13 عامًا.

وفيما يتعلق بمحتوى السكر التراكمي، أكد على أنه لا يشخص مرض السكري، وأن محتوى السكر التراكمي ليس عاملاً مهماً يمكن الاعتماد عليه في تقييم مرض السكري، لافتا إلى أن مرضى السكري ليسوا ممنوعين من تناول الأطعمة الحلوة ولكن عليهم أن يتبعوا أمر الله تعالى في الأكل والشرب وعدم الإسراف.

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر: على مريض السكر أن يتناول الحبوب والخضراوات وبعض الدهون والنشويات مع البروتين ومنتجات الألبان، وأن يتناول قطعة واحدة فقط من الحلوى.

ووجه صلاح الغزالي بضرورة عدم الوصول إلى مرحلة الشبع من الطعام، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم (ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه).

