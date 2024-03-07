مختار غباشي: هجوم الاحتلال على رفح يعتبر احتكاكا بمصر وسيفجر الأوضاع (فيديو)

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إقامة الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية يعد احتكاك بمصر وسيخلق إشكالية كبيرة قد تتسبب في توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، إن تنفيذ الاحتلال لعملية عسكرية في رفح التي بها مليون ونصف فلسطيني سيؤدي إلى ارتكاب مجزرة بطريقة صعب جدا التحكم بها.

تحذير من تصفية القضية

وحذر من خطوات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن الهجوم على رفح سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأوضح أن استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة بمثابة تهدئة للواقع العربي الغاضب منها بشدة، موضحًا أن العالم العربي والإسلامي في حالة غليان من تصرفات الاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال خسر أخلاقيا وقانونيا.