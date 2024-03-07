الخميس 07 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: تعامل أمريكا مع أزمة غزة “شيزوفرينيا” تناقض أرض الواقع

د. وجدي زين الدين،
د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يفكر بطريقة مختلفة ويود إطالة أمد الحرب في غزة من أجل تجنب الوقوف أمام القضاء.

ونوه إلى أن نتنياهو يمتلك “بجاحة” غير معقولة ويطالب في المفاوضات بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع ثم بعدها يجلس للتفاوض.

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وأشار زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن معاناة الشعب الفلسطيني ومدى تعرضه لوحشية كبيرة جاءت متأخرة للغاية.

ووصف تعامل أمريكا مع الموقف في غزة بـ “شيزوفرينيا” (انفصام في الشخصية)، مردفًا: “تتعامل من خلال التصريحات بموقف وعلى أرض الواقع لها موقف مغاير ومتناقض تمامًا”.

وأكد أن قرار وقف الحرب على غزة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، ولو أرادات إيقافها في الأيام الأولى لفعلت، لكنها تعتبر إسرائيل حليفتها وتحرص على تزويدها بالأسلحة وهو ما يصيبها بتضارب السياسات.

 

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