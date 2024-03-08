عضو الحزب الجمهوري: ترامب أصبح أقوى وانسحاب نيكي هيلي تأخر (فيديو)

قال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي روجز بايلز، إن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب أصبح أقوى رغم تزايد لوائح الاتهام ضده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عين على أمريكا"، الذي يعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس، أن ترامب قضى البارحة ليلة رائعة وأصبح قويا للغاية وأدرك الشعب الأمريكي كذب الاتهامات الموجهة ضده، إذ لم يخضع أي رئيس لهذا الأمر من قبل.

وتابع: "نيكي هيلي لم يكن امامها فرصة للفوز أمام ترامب لخطف بطاقة الترشح للرئاسة من الحزب، وانسحابها متأخر بنحو 3 أسابيع، وكان صوت ناخبيها ليس سوى تصويا احتجاجيا بعدما حققت 20% إلى 30% أو ربما أعلى قليلا".

وأوضح أن معظم الأصوات التي حصلت عليها كانت من الديمقراطيين الموجودين في المناطق التي كانت تسمح لكلا الحزبين بالتصويت مثل ولاية تينسي التي تصوت لصالح المرشح الجمهوري او الديموقراطي.

انسحاب نيكي هيلي من انتخابات الرئاسة أمام ترامب

أعلنت نيكي هايلي اليوم تعليق حملتها الانتخابية، بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في “الثلاثاء الكبير” بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وبتعليق هيلي لحملتها في سباق الانتخابات التمهيدية بالحزب الجمهوري، يفسح الطريق أمام فوز ترامب بترشيح الحزب له لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وكانت نيكي هايلي المرشحة الأبرز التي تتحدى دونالد ترمب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفي يوم الأربعاء، أصبحت هايلي آخر من يتنحى.