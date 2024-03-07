نشرة التوك شو.. تحرير سعر الصرف وأسعار الذهب والسلع بعد التعويم

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علق د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية التي اتخذها البنك المركزي، اليوم الأربعاء، قائلًا إن القرارات إصلاحية وتتفق مع فرضية توحيد سعر صرف العملة الأجنبية.

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د. عبدالسند يمامة: قرارات البنك المركزي إصلاحية واستقرار الأسعار وربطها بالأجور أولويات



أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بقرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مشددًا على أن هذا القرار إنقاذ واختبار حقيقي للاقتصاد المصري.

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خالد أبو بكر: قرارات البنك المركزي تاريخية هدفها إنقاذ الاقتصاد



أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة وأحادية.

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البنك المركزي: قرارات اليوم تعيد الثقة للأسواق وتقضي على التضخم (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات الهيكلة للاقتصاد المصري، وهذه الإصلاحات تشمل زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.

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أشاد الإعلامي أحمد موسى؛ بقرارات البنك المركزي اليوم ومنها تحرير سعر الصرف، قائلا: "السوق السوداء تعرضت لضربة كبيرة للغاية بدل ما كان ناس بتراهن على تجاوز الـ 100 جنيه والنهاردة بقي العرض والطلب؛ تروح البنك وتقدر تاخد الدولار".

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أحمد موسى يشيد بقرار تحرير سعر الصرف.. السوق السوداء تعرضت لضربة كبيرة(فيديو)



كشف سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، تأثير قرارت البنك المركزي بتحرير سعر الصرف على أسعار الدواجن.

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بعد تحرير سعر الصرف.. شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض الأسعار (فيديو)



قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،إن قرارت البنك المركزي انعكست على سعر الذهب عيار 21، الذي سجل 3150 جنيها، وفقا للتأثيرات الداخلية على السوق المحلية.

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هل يرتفع سعر الذهب أم ينحفض بعد تحرير سعر الصرف؟.. خبير يجيب(فيديو)

