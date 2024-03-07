د. وجدي زين الدين: قمة الأهلي والزمالك بالرياض تزيد الألفة بين مصر والسعودية

علق د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والمزمع إقامتها، غدا الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض في نهاية موسم الرياض.

وقال زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن إقامة المباراة في السعودية تعكس حالة الحب والمودة المتبادلة بين الشعبين توتزيد من جو الألفة، وذلك في إطار استكمال التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

وطالب رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بخلع عباءة الانتماء الكروي ونبذ التعصب الرياضي من أجل الخروج بمظهر مشرف يليق بسمعة ومكانة الكرة المصرية بين الشعوب العربية.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المنظمة لنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض مساء غد الجمعة ، حصول الفريق الفائز باللقب على جائزة جديدة.

وأكدت على حصول المتوج باللقب على درع يحمل اسم موسم الرياض للفائز بالنسخة الحالية.

وأقيم صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة المرتقبة ، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمواعيد وصول الفريقين والنزول لبدء عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.