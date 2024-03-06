نشرة التوك شو.. أزمة تعطل فودافون وفيسبوك ونصيحة بشراء الذهب قبل رمضان

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن معلومات، أنه من المتوقع استمرار تعطل موقع فيسبوك وانستجرام لمدة 7 ساعات، موضحًا أن العطل ليس في مصر فقط، والبعض غير قادر على استخدام "واتس آب"، مشددًا على أن المشكلة حدثت بسبب عطل في شركة ميتا.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

خبير أمن معلومات: تعطل "فيسبوك" و"إنستجرام" حدثت بسبب عطل في شركة ميتا



كشفت النجمة جومانة مراد، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “عتبات البهجة” والذي سيتم عرضه في شهر رمضان 2024، موضحة أن المسلسل يتم تصويره حاليًا، وفي الحلقات الأخيرة، قائلة: “المسلسل بسيط وعميق في نفس الوقت”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

جومانا مراد تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل “عتبات البهجة”



أكد المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن المتخصصين لديهم القدرة في بحث مثل هذه المشكلات والتتبع لأي شبكة من الشبكات التي تحمل إشارات بداخلها داتا مختلفة، موضحًا أن الخوادم الرئيسية لـ"فيسبوك" معروفة ولهم خطوط تسمح لهم بالمناورة عليها.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

خبير تكنولوجيات المعلومات: "ميتا" أجبرت المستخدمين على الخروج من "فيسبوك"



قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار المنتجات في مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تقل بنسبة 20% إلى 50% عن أسعار السوق.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

"الزراعة" تكشف تفاصيل الأسعار المخفضة بمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" (فيديو)



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المقاومة الفلسطينية لا تواجه إسرائيل ويعملون من أجل مشروع الخلافة ومشروع التيار الإسلامي السياسي، موضحًا أن حماس تعمل على مشروعها الخاص وتدافع عنه وهذا ليس له علاقة بالدفاع عن القضية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

إبراهيم عيسى: المقاومة الفلسطينية لا تواجه إسرائيل وتعمل فقط لمشروعه



قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيتم تغريم شركة فودافون بسبب العطل الذي حدث خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن اللجنة لا تألوا جهدا في تنفيذ سياسات وتشريعات لخدمة العملاء.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

كواليس تغريم شركة فودافون بسبب العطل المفاجيء (فيديو)



كشف المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، سبب تعطل شبكة فيسبوك، مشددًا على أن التعطل بدء من "ميتا" التي أخرجت المستخدمين من "فيسبوك" لحماية الشبكة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا





كشف هانى أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، موعد انتهاء السوق الموازية لـ السجائر والبيع بالسعر الرسمي المقرر من الشركة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الشرقية للدخان تكشف موعد انخفاض أسعار السجائر واختفاء السوق السوداء (فيديو)



أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن احتفالات رمضان التاريخية يجب أن تعود، وينصح بالفرحة والأنس بالشهر الكريم وشراء الفوانيس وتعليق الزينة في الشارع، مؤكدا أنها ليست ترفًا أو بدعة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أسامة الأزهري يكشف حكم شراء الفوانيس وتعليق الزينة احتفالا بشهر رمضان (فيديو)



قال أمير رزق الخبير في سوق المشغولات الذهبية، إن رتفاع أسعار الذهب عالمياً أدت إلى ارتفاع أسعاره في مصر خلال الفترة الماضية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الأسعار سترتفع.. خبير ينصح بشراء الذهب قبل شهر رمضان (فيديو)

