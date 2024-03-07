خبيرة مصرفية تكشف أهمية قرارات البنك المركزي في كبح التضخم (فيديو)

كشفت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أهمية قرارات البنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس.

وقالت خلال مداخلة مع قناة “إكسترا نيوز”، إن القرارات قوية والغرض منها كبح التضخم، الذي يعد من المشكلات الكبيرة، التي يظهر تأثيرها السيئ على الدولة والمواطن خاصة.

قرارات البنك المركزي تستهدف زيادة مدخرات المصريين البنكية

وأوضحت أنّ قرارات البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 6% ثم فتح شهادة بفوائد متناقصة 30%، الغرض منها هو توجيه المواطنين لوضع الأموال او الدولارت كمدخرات في البنك، بالتالي سيؤدي إلى التقليل من الاستهلاك.

وأضافت أنه من ضمن الوسائل الهامة لكبح التضخم، هو توحيد سعر الصرف والعمل على استمرار السوق النقدي، وهذا هام للاستثمار، موضحة أن الفترة السابقة، كان هناك زيادة في الأسعار مبالغة وغير مفهومة في السوق السوداء.

وأشارت غلى أنه أنه كان هناك مضاربات تصل بالأسعار، لمستويات غير حقيقية، لذلك كان من المهم تثبيت سعر الصرف على أساس اقتصادي سليم، وهو السعر المرن.