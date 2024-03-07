بريطانيا: يجب إدخال 500 شاحنة يوميًا لغزة لتجنب المجاعة والأمراض (فيديو)

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن لندن تبحث كل السبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ دخل القطاع في الشهر السادس من الحرب.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه يجب إدخال 500 شاحنة يوميًا إلى غزة من أجل تجنب المجاعة والأمراض.

وطالب بتسهيل الوضع على طاقم الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شعب غزة، مضيفًا: "أننا نبحث كل السبل التي ستؤدي إلى وقف القتال في فلسطين".

وأشار إلى أن بريطانيا على صداقة جيدة مع برلين، كما أن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين البلدين.

مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات على غزة

تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية فى التحالف الدولى لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية, بالتعاون مع نظيراتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.