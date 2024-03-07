الخميس 07 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

بريطانيا: يجب إدخال 500 شاحنة يوميًا لغزة لتجنب المجاعة والأمراض (فيديو)

وزير الخارجية البريطاني،
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن لندن تبحث كل السبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ دخل القطاع في الشهر السادس من الحرب.

txt

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية على غزة

txt

د. وجدي زين الدين: تعامل أمريكا مع أزمة غزة “شيزوفرينيا” تناقض أرض الواقع

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه يجب إدخال 500 شاحنة يوميًا إلى غزة من أجل تجنب المجاعة والأمراض.

وطالب بتسهيل الوضع على طاقم الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شعب غزة، مضيفًا: "أننا نبحث كل السبل التي ستؤدي إلى وقف القتال في فلسطين".

وأشار إلى أن بريطانيا على صداقة جيدة مع برلين، كما أن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين البلدين.

مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات على غزة

تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية فى التحالف الدولى لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية, بالتعاون مع نظيراتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

مواد متعلقة

مختار غباشي: هجوم الاحتلال على رفح يعتبر احتكاكا بمصر وسيفجر الأوضاع (فيديو)

خبير اقتصادي: البنك المركزي سيتدخل بسعر الصرف إذا حدث تحركات غير منطقية

الصحة في غزة: رصد مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا إمكانات طبية لمكافحتها

أستاذة أمراض قلب تحذر من خطورة الملح على الصحة (فيديو)

تفاصيل استنباط 5 سلالات للقطن وتطوير صناعات النسيج (فيديو)

الزراعة تكشف تكلفة المشروع القومي للبتلو حتى الآن (فيديو)

خبير يكشف تحديات تواجه مصر في مجال الزراعة (فيديو)

الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية (فيديو)
الجريدة الورقية