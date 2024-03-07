الدويري ينتقص من مصر.. وبكري يهاجم: "تحدث بأدب يا ولد" (فيديو)

وجه مصطفى بكري رسالة شديدة اللهجة ردًا على تصريحات محلل قناة الجزيرة فايز الدويري ضد مصر وانتقاصه من الحروب التي خاضتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن كمية المساعدات التي أدخلتها إلى غزة.

وقال بكري موجها حديثه للدويري: “مصر حاربت في 48 وانتصرت في 56، والفشل في 1967 لم يكن هزيمة، لقد خضنا حرب استنزاف وانتصرنا في أكتوبر 1973”، مؤكدا أن مصر قدمت 102 ألف طن من المساعدات، لكن الدويري يدعي أن مصر أغلقت معبر رفح.

وتابع: “عندما تدعي أن مصر من دول محور الشر، هذه خيانة وأنت كاذب، قادة حماس يأتون إلى مصر ليل نهار ويعرفون دور مصر، اسألوا أصدقاءكم الإسرائيليين من أغلق المعبر، لو فتحنا ملفاتكم سنجد الكثير”.

وأكمل محتدًا: "امسك لسانك عن مصر واصمت، وأوجه رسالة لأخينا في قناة الجزيرة، كف عن العبث، لا تتطاول على مصر وتحدث عنها بأسلوب مهذب ومؤدب يا ولد".