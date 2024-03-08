الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سمير فرج يكشف تفاصيل استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض على الخط الأول (فيديو)

الفريق عبدالمنعم
الفريق عبدالمنعم رياض

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، إن 9 مارس من أجمل أيام مصر احتفالا بيوم الشهيد، مضيفا أن هذا اليوم هو يوم استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال حرب الاستنزاف على الخط الأول. 

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وأضاف سمير فرج خلال لقائه مع برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض على قناة "المحور"، الخميس، أنه لم يحدث في تاريخ العسكرية في العالم استشهاد فريق أركان حرب قوات مسلحة على الخط الأول.

وأكد أن في ذلك اليوم كان الفريق عبدالمنعم رياض يتفقد خطة تدمير خط بارليف، قائلا: "جه عند منطقة الإسماعيلية وهو بيشوف خط بارليف بالنظارات المعظمة، وبدأ العدو الضرب بالمدفعية ، وأصيب بشظية أنهت حياته". 

سبب الاحتفال بيوم الشهيد

وكشف أن جنازته كانت أكبر جنازة عسكرية في هذا التوقيت، وكانت بحضور الرئيس جمال عبدالناصر وقادة مصر وآلاف المصريين، مؤكدا أنه أُطلق على هذا اليوم باسم يوم الشهيد لهذا السبب.

وتابع سمير فرج، أنه لولا الشهداء الذين ضحوا بحياتهم ما كنا لننعم بالأمن والأمان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي خصص صندوقا لرعاية أسر الشهداء.

وأوضح: "لازم أسر الشهداء تحس إن مصر هي الأب لأبناء الشهداء"، معبرا عن سعادته باهتمام الرئيس لدعوته لأبناء الشهداء في كل عيد والإفطار معهم.

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