المالية: فرص الإنتاج والتصدير ستزيد بعد الحزمة الاقتصادية والقادم أفضل

أكد نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، أن قرارت البنك المركزي تلقت ردود فعل إيجابية على صعيد المستثمرين الأجانب، موضحة أنه يوجد خطة واضحة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والفترة المقبلة ستشهد انفراجات كبيرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي يعرض على قناة "ON"، أنه مع حزمة الإصلاح سيكون هناك فرص أكبر لزيادة الإنتاج والتصدير.

وأشارت إلى أن وزارة المالية أعلنت فتح باب التقديم للمرحلة السابعة من السداد الفوري، وتلقي طلبات الشركات المصدرة، متابعة: “سيكون هناك خصم لبعض الشركات، فيما يتعلق بالمديونية سواء ضرائب أو جمارك أو كهرباء، والباقي سيتم دفعه بشكل فوري، للشركات المصدرة”.

المالية: إفراجات أخرى خلال الأيام القادمة

وأوضحت أنه سيكون هناك افراجات أخرى الفترة القادمة، متابعة: "اللي جاي أفضل".

يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الاجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.