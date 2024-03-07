الإقليمي للأغذية يستقبل 734 شحنة أسمدة و أعلاف من الموانئ

أصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تقريرا عن نشاط المركز فاستقبلت أفرع المركز بالمواني و المطارات ٧٣٤ شحنة من خامات وإضافات الأعلاف والأسمدة المستوردة و التي تم إجراء المعاينات الظاهرية وسحب العينات والإفراج عنها فور فتح الشهادات الجمركية لها.



و من جهة أخرى، قام المركز بإصدار وتجديد ٧٩٧ شهادة تسجيل لأعلاف وإضافات أعلاف و ٢٩٠ استمارة تسجيل أسمدة ومنظمات نمو خلال الشهر الماضي وما زالت نسبة التسجيلات لإنتاج منتجات محلية في زيادة مطردة لتوطين الصناعة و تقليل الاعتماد علي المستورد.



كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي عدد ٢٩٠ شهادة تسجيل لأسمدة ومنظمات نمو.



وأجرى المركز ما يزيد عن ١١٠٠٠ تحليل لعينات الرقابة علي مصانع الاعلاف تحليل لعينات الأفراد و الجهات الخاصة والباحثين. وإصدر شهادات تحليل و تداول لعدد ٢١ شحنة تصدير. هذا و قد تم معاينة و اختبار التجانس لعدد ٨٩ خط إنتاج جديد بسحب و تحليل ٢٨٥ عينة مع قطاع الإنتاج الحيواني لاستخراج تراخيص التشغيل علاوة علي عينات مأموريات المرور المفاجئ على مصانع الأعلاف ١٣ لجنة و ماتم تحليله من عينات ١٥٥ عينة).



و كان المركز قد استقبل ٥٤ عينة من إحراز للنيابة العامة و جمارك المهمل لإبداء الرأي الفني واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.