خبير: الإفراج الجمركي عن السلع يسهم في استمرار حركة السوق وعجلة الإنتاج

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الإفراج الجمركى عن السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج اليوم خطوة هامة حيث يساهم في طمأنة الموردين والمستهلكين ، ومنع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية التي يترتب على ندرتها ارتفاع أسعارها في الأسواق، وهو ما يمثل عبء على الاقتصاد والمواطن، نظراً لارتفاع معدل التضخم.

الاستثمار الاجنبي المباشر

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذا الإجراء سيكون له بالغ الأثر على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على اقتصاد الدولة والمواطن، وكذلك انعكاس الصفقة الاستثمارية بمنطقة رأس الحكمة على مستهدفات الدولة التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيتم الإفراج عن جزء من البضائع المتكدسة بالموانىء المصرية والتي تتضمن سلع أساسية واستراتيجية تلمس حياة المواطن المصري على مستوى الغذاء والدواء، على أن يتم الإفراج عن باقي البضائع تباعًا.

تعزيز فرص التبادل التجاري

وذكر، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذا الإجراء سيسهم في طمأنة المصدرين والمتعاملين مع المستوردين المصريين سواء على مستوى الحكومة أو الشركات وكذلك النظام المصرفي ، كون انتظام حركة التجارة والوفاء بالالتزامات التجارية يعزز من فرص التبادل التجاري مع الدول المصدرة إلينا ، وكذلك يزيد من طمأنة المستثمرين الأجانب ممن لديهم تخوف في الدخول للعمل والإنتاج في الدولة المصرية بسبب أزمة الاستيراد أو الدولار.

زيادة الناتج المحلي

وأفاد عادل، أن استمرارية دخول السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج يضمن استمرار حركة الأسواق ، وعجلة التشغيل والإنتاج، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

والجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يشهد اليوم الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانىء المصرية المختلفة.