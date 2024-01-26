الأهلي يلتقي الإنتاج الحربي في بطولة الجمهورية لمواليد 2010

يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواليد ٢٠١٠ اليوم الجمعة مع ضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٥ للمجموعة الثانية، والأولى من الدور الثاني لبطولة منطقة القاهرة.





يسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المباراة ويملك في رصيده ٤٢ نقطة جمعها من الفوز في ١٤ مباراة بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، وعلى حلوان العام ١٢ - صفر، وعلى إسكو ٣ - ١، وعلى بورتو السويس ٦ - صفر، وعلى الداخلية ٢ - صفر، وعلى المقاولون العرب (ب) ٦ - صفر، وعلى مكادي ٢ - صفر اعتباريًا، مسجلًا ٦٥ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.



يشمل الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ تامر حفنى مديرًا فنيًا، وأحمد عطية مدربًا عامًا، وصالح المغازي مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك.

