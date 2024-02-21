عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية يكشف تفاصيل الدورة الـ 25

كشف الناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن تفاصيل الدورة الـ 25 للمهرجان المقرر إقامته من فترة 28 فبراير حتى 5 مارس بمدينة الإسماعيلية، فضلا عن اللجان التحكيمية للأفلام المشاركة بالمهرجان.

وقال رئيس مهرجان، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان، إن الدورة الـ 25 ستشهد تمثيل لمشاركات دولية والوطن العربي ومصر، فضلا عن عرض فيلم تاريخي عن المهرجان.



وأضاف زكريا، أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة نظرا لأهمية دور السينما والأفلام الوثائقي والروائية لتسليط الضوء العالمي على مجازر الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.



وأشار رئيس مهرجان الإسماعيلية، إلى أن الدورة الـ 25 ستكون مميز تليق بصورة المهرجان الدولية واستمرار والإصرار على إقامة المهرجان هذا العام رغم كل الصعوبات والمعوقات التي واجهت القائمين على إدراة المهرجان.

ولفت أن المهرجان سيشهد مشاركة قرابة 121 فيلما من 62 دولة سواء أوروبية أو عربية مما يعكس صورة المهرجان الدولية بالإضافة إلى وجهة مصر الفنية.