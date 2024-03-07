نقيب المحامين يقرر تسجيل جلسة مجلس النقابة وإذاعتها لأعضاء الجمعية العمومية

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتسجيل جلسة مجلس النقابة المقرر عقدها اليوم الخميس بشأن الانتخابات، وإذاعتها كاملة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر منصة النقابة الإلكترونية.

وجاء نص القرار كالآتي:

الأساتذة الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية:

حرصًا مني على أن تكون كافة المواقف والحقائق ـ للتاريخ ـ تحت بصر وبصيرة وسمع ووعي زملائي وزميلاتي وأبنائي من أعضاء الجمعية العمومية، فقد قررت تسجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم لمجلس النقابة بشأن الانتخابات، ويكون التسجيل بالصوت والصورة، لتذاع الجلسة كاملة اليوم إلى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر منصة النقابة الإلكترونية.

كما سأصدر لكم بيانًا مكتوبًا مني يرد على الجميع، ويجيب على كل التساؤلات المطروحة في نهاية اليوم.