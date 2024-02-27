منتخب كرة القدم للصم بالبحيرة يحصد المركز الثاني

حصد منتخب كرة القدم للصم بالبحيرة ،على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية فى دوري منتخبات مراكز الشباب للصم بنين ،حيث فاز على فريق الإسماعيلية فى المباراة النهائية ضمن أنشطة وفعاليات مراكز الشباب، والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة بحضور وزير الشباب والرياضة.

حيث أكد وزير الشباب والرياضة أن دوري الصم من الأنشطة الهامة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لذوي لقدرات والهمم، مشيراً إلي إهتمام الوزارة بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.

كما أشار إلى أن برامج الوزارة لذوي القدرات والهمم مستمرة طوال العام، لدمج ذوى القدرات والهمم في المجتمع، مؤكداً ان الوزارة لديها خطة لتطبيق كود الإتاحة في المنشآت الشبابية والرياضية، مع مجموعة من الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم منها دوري الشباب للصم وكرة السلة للفتيات.