محافظ أسيوط يلتقى وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

لبحث إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة..

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث سبل تفعيل مبادرة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والتعاون في تنفيذ بعض المبادرات التنموية ضمن برامج تنمية الصعيد ومحو الأمية وتعليم الكبار .

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والنائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وعثمان الحسيني مدير عام الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب النائب عماد خليل والنائبة إيمان الألفي عضوا مجلس النواب وإيمان طلعت ومازن شقوير وأحمد عبد العزيز وعماد الجولي ومينا سنبل والدكتورة هاجر سعد الدين وعلي حسين.

في البداية رحب محافظ أسيوط، بوفد التنسيقية مشيدًا بدور تنسيقية شباب الأحزاب في تنفيذ مبادرات تنموية لخدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية، فضلًا عن تبنيها مبادرة إحياء مسار رحلة العالة المقدسة، معلنًا دعمه الكامل لأنشطة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتنفيذ الفعاليات والمبادرات في كافة القطاعات، استكمالاً لدور الاجهزة التنفيذية بالدولة لتحقيق برامج التنمية المستدامة، لافتًا إلى إنه يجرى الانتهاء من المراحل النهائية لمشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والذي يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كم ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعد مشروعًا قوميًا بإعتباره محورًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المناطق المحيطة بطول المسار وجذب استثمارات جديدة، لافتًا إلى الأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية ويضاف لرصيد الانجازات التي حققتها الدولة على الصعيد الثقافي والحضاري بما يحقق الاستراتيجية الشاملة لرؤية مصر 2030 المستقبلية في القطاع السياحي.

وأوضح النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، أن زيارتهم للمحافظة اليوم تتضمن زيارة دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة" ثم زيارة دير المحرق بالقوصية ثاني محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، مستعرضًا بعض الفعاليات التي اطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمختلف محافظات الجمهورية ومنها مبادرة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة ومبادرة تنمية الصعيد ومبادرة محو الأمية وربطها بالتمكين الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار الدعم المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومية لتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

وعبر وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادتهم بلقاء الوزير المحافظ وقيادات المحافظة مشيدين بحسن الاستقبال والتعاون مع المحافظة في التنسيق لتنفيذ البرامج والمبادرات التنموية، فضلاً عن المساهمة في الترويج السياحي للأماكن السياحية والأثرية في مصر وبخاصة محطات رحلة العائلة المقدسة بمصر.