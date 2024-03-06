الشهادات الجديدة لا تلغي المطروحة من قبل.. فيديو

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، حقيقة إلغاء الشهادات الجديد التي جرى الإعلان عنها اليوم للشهادات المطروحة من قبل، وذلك بعد قرارات البنك المركزي اليوم الأربعاء.

الشهادات الجديدة:

وأوضح أن الشهادات المطروحة من قبل مستمرة كما هي حتى تاريخ الاستحقاق، متابعًا:"لدينا شهادات الـ27% أرباح سنوية، و23% شهرية، مستمرة معنا كما هي، علاوة على شهادات الـ19% موجودة حتى ميعاد الاستحقاق".

وشدد على أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم، وبالتالي أسعار الفائدة ستقل، وهذا يُفسِّر سبب الشهادات المتناقصة، مضيفًا:"نتوقع انخفاضًا للدولار بعد دخول العائدات للبنوك".

وأكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن تم طرح شهادات بفائدة سنوية 30% وبالسنة الثانية 25% والسنة الثالثة 20%، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون هناك توقع بانخفاض التضخم، وذلك بعد عدد من القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.

قرارات البنك المركزي المصري

وأوضح "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، عبر "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه التوقع بانخفاض الفائدة في الشهادات الجديدة يأتي بسبب توقعات انخفاض التضخم خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن بعد تحرير سعر الصرف من المتوقع الإقبال على بيع الدولار وهي إجراءات قوية اتخذها البنك المركزي.

وأشار إلى أن هناك حركة على بيع وشراء الدولار من بعض المؤسسات خلال الساعات الأخيرة، منوهًا بأن البنوك ستبدأ في تلبية طلبات العملاء بالنسبة للشركات والمصانع.

وشدد على أن حركة بيع الدولار في الأسواق ستعود لطبيعتها مرة أخرى، مؤكدًا أنه من المتوقع اختفاء السوق الموازية للدولار بعد هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.