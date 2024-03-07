رئيس مدينة مرسى علم يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

قام اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم بتفقد العمل فى المركز التكنولوجي للوقوف على مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة والتأكيد على حرص الدولة للتأكيد على سرعة انهاء طلباتهم والخدمات المقدمة إليهم لتطوير الاداء وسرعة انهاء الخدمات .



وقد ألتقى خليل عددا من المواطنين طالبي الخدمات حيث استمع الى ارائهم واكد لهم إن المدينة في عصر تطوير تكنولوجيا المعلومات تعمل على خلق جهاز إداري جديد وشفاف يحسن معاملة المواطنين ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية.

يأتى ذلك فى إطار وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم بجميع مدن المحافظة .

كما التقي اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم صباح اليوم حسناء احمد ابراهيم وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحر الأحمر وذلك لاستعراض الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة مرسى علم .

واطلع خليل على أهم الموضوعات التي تهم المواطنين ووجه بالتعاون والحرص على حل اي من المعوقات التي تواجههم .

أشار خليل أن الدولة تعمل على قدم وساق وتبذل جهودا غير مسبوقة للنهوض بجميع القطاعات الحكومية والخدمية والتنفيذية .